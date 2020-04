Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Sostituto dalla Premier!

Il calciomercato della Juventus vedrà con ogni probabilità l’arrivo di un grande colpo in attacco, la prossima estate: se va via Ronaldo, spazio al super affare

Mancano ancora alcune settimane prima che la Serie A riparta, anche se la certezza di una ripresa del campionato al momento non esiste. In tal senso le grandi squadre, Juventus in primis, continuano a programmare il calciomercato che verrà. Diversi i nomi sul taccuino di Paratici: si pensa al possibile erede di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, CR7 può dire addio: che idea da Manchester!

Tutto dipenderà dalla volontà di Cristiano Ronaldo che, dopo due stagioni con la maglia della Juventus, potrebbe salutare anzitempo il club campione d’Italia. La società bianconera non vuole farsi trovare impreparata ed ecco rispuntare, dopo gli abboccamenti degli scorsi mesi, il nome di Marcus Rashford. Il 22enne sta facendo faville con la maglia del Manchester United, arrivando a siglare ben 19 reti in 31 gare, con 5 assist vincenti.

Numeri che non lasciano indifferenti i dirigenti juventini, con Paratici che in estate potrebbe tentare il vero e proprio assalto. Operazione che resterebbe comunque complicata visto che la prolifica punta inglese ha rinnovato la scorsa estate con i ‘Red Devils‘ fino al 30 giugno 2023 (con opzione fino al 2024 in favore del club di Manchester).

Il nazionale inglese classe 1997 rappresenterebbe il prototipo dell’attaccante ideale in grado di guidare il reparto avanzato di Sarri a suon di gol. Dopo Haaland, sfumato a gennaio, un altro giovane talento nelle mire del club torinese per giugno.

S.C