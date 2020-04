Calciomercato Inter, proposta di scambio | Assalto a Pogba!

L’Inter si profila come la grande rivale della Juventus sul mercato: anche Marotta vuole Pogba e potrebbe convincere lo United inserendo Icardi.

Quella fra Juventus ed Inter è la rivalità più forte del calcio italiano: l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra in estate ha riacceso gli animi ed il dualismo con i bianconeri è più caldo che mai. In stagione l’Inter si è subito posta come la prima alternativa alla Juventus per la vittoria del campionato, salvo poi l’inatteso inserimento della Lazio di Simone Inzaghi. A biglie ferme, il duello fra il club meneghino e quello piemontese si sposta sul mercato: Marotta vuole riuscire a portare Pogba in nerazzurro e avrebbe un piano per convincere lo United.

Juventus, sfida dell’Inter su Pogba | Marotta gioca la ‘carta’ Icardi

Il ritorno di Pogba a Torino è uno degli obiettivi non dichiarati della Juventus: per il francese, però, bisogna fare i conti con i nerazzurri. Secondo quanto riportato da ‘Top Calcio 24′, l’Inter vorrebbe riuscire a strappare Pogba dalla concorrenza e per farlo potrebbe inserire Icardi nell’operazione con il Manchester United. L’attaccante argentino gode ancora di grande stima in Inghilterra, dove non si dimenticano delle performance realizzative dell’attaccante in maglia nerazzurra. La volontà di Icardi, però, sarebbe quella di ritornare in Italia e proprio la Juventus potrebbe essere la destinazione più gradita dall’argentino. Ad una grande offerta del Manchester United, però, sarebbe difficile dire ‘no’.

L’idea Pogba in casa Inter è più che una suggestione: il centrocampista francese ha definitivamente rotto con i ‘Red Devils’ e riuscire a recuperarlo significherebbe un colpo straordinario per qualsiasi club. Il giornalista Fabrizio Biasin ha dichiarato: “L’anno scorso vi diedi la certezza che Conte sarebbe arrivato all’Inter con Oriali e la fonte era direttissima. Ora le mie fonte sono più trasversali, ma dicono questo: l’intenzione di Marotta è quella di portare Pogba a Milano”. Conte, poi, è l’allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A e la stima reciproca potrebbe essere determinante per convincere il centrocampista dello United ad accettare l’offerta della ‘Beneamata’.

Juventus ed Inter sono pronte a darsi battaglia sul mercato, l’oggetto del desiderio è Paul Pogba: Marotta si gioca la carta Icardi con lo United e da ‘Pogback’ a ‘Pogbeffa’ è un attimo!

