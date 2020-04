Calciomercato, annuncio dall’Argentina: “Va all’Inter con Messi”

Inter, dall’Argentina sicuri: i nerazzurri pronti all’affondo per il talento Thiago Almada del Velez Sarsfield. Può arrivare a Milano con Messi.

Un sogno destinato a restare tale? Dall’Argentina sostengono di no. Leo Messi all’Inter non sembra una pista così utopistica. Il talento del Barcellona potrebbe lasciare la Catalogna e i nerazzurri sarebbero tra i possibili candidati in caso di addio. Ma Messi potrebbe non essere l’unico nome in arrivo a Milano. Come riferisce ‘Tnt Sports’, il club nerazzurro starebbe sondando il terreno per quello che molti ritengono essere l’erede del giocatore di Rosario.

Calciomercato Inter, assalto ad Almada

L’Inter sarebbe infatti pronta a lanciare l’assalto per Thiago Almada, classe 2001 del Velez Sarsfield. Almada, trequartista in grado di giocare anche come esterno d’attacco, è considerato il nuovo gioiello del calcio argentino ed è legato al ‘Fortin’ con un contratto valido sino al 2023.

La valutazione fatta dal club argentino per il giovane talento è 25 milioni di euro. Una cifra certamente elevata, che però il gruppo Suning sembra intenzionato ad investire o quantomeno a trattare per arrivare al giocatore. A giocare un ruolo importante nell’affare potrebbe essere il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. La notizia è stata riportata dal giornalista argentino Martin Castilla di ‘Tnt Sports’: che ha annunciato come Messi sarà nerazzurro e con lui si aggregherà anche Almada.

La trattativa però risulta decisamente complessa e le parole di Castilla, nel corso di un collegamento televisivo ‘casalingo’ per via del Coronavirus, non sembrano aver convinto il conduttore della trasmissione, che ha espresso perplessità sulla difficoltà della trattativa Messi-Inter.

