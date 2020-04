Il calciomercato non si ferma neanche con l’emergenza Coronavirus. Le big d’Europa guardano in Serie A per il colpo: assalto in casa Inter

Tra acquisti e cessioni eccellenti, l’Inter cercherà di delineare al meglio la strategia in vista della prossima stagione. Dopo l’annata entusiasmante, la prima della gestione Conte, tante big d’Europa hanno rivolto il loro sguardo in casa nerazzurra per preparare l’assalto decisivo ai top-player.

Calciomercato Inter, possibile assalto Psg per De Vrij: le cifre

In attesa dell’addio ufficiale a costo zero del difensore brasiliano, Thiago Silva (riaccostato nelle scorse ore al Milan), il PSG avrebbe messo gli occhi sull’esperto centrale dell’Inter, Stefan de Vrij, protagonista assoluto in questa stagione con la maglia nerazzurra. La richeista dei nerazzurri potrebbe essere di 80 milioni di euro, cifra che sarebbe tutta o quasi plusvalenza.

L’offerta del club parigino, invece, potrebbe invece arrivare fino ai 55-60 milioni di euro, ma nel frattempo l’Inter starebbe pensando anche al rinnovo contrattuale (l’attuale accordo scade nel 2023) dello stesso centrale nerazzurro. Un’autentica fortezza del reparto difensivo di Antonio Conte, che vorrebbe continuare a puntare sulle sue qualità.

Ore frenetiche, non soltanto per l’emergenza Coronavirus, ma anche per il futuro delle strategie di calciomercato.

