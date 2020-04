Il calciomercato dell’Inter vedrà diversi movimenti, in entrata ed uscita, nella prossima sessione estiva: un club di Serie A punta un nerazzurro

Una situazione complessa quella vissuta dei club di Serie A e non solo, vista l’emergenza Coronavirus. Tra le società maggiormente attive, in ottica calciomercato estivo, resta l’Inter di Conte e Marotta. La dirigenza meneghina sta già individuando i possibili colpi da regalare tra pochi mesi al tecnico pugliese senza però trascurare le cessioni che regaleranno diversi milioni da reinvestire.

Calciomercato Inter, Nainggolan può salutare Cagliari: pronta l’offerta

Secondo quanto riportato da ‘La Nazione‘, potrebbe arrivare una scolta a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter, potrebbe non venire riscattato dal club sardo ed ecco dunque profilarsi il ritorno di fiamma della Fiorentina. Il club gigliato ci aveva già provato in estate salvo poi arrendersi alla ferma volontà del ‘Ninja‘ di tornare a casa, per evidenti motivi personali. Adesso la situazione può cambiare ancora, con il Cagliari non più sicuro di riscattare il mediano belga e la Fiorentina pronta a tornare alla carica.

Commisso sarebbe convinto di poterlo strappare all’Inter in prestito con obbligo di riscatto, con la cifra vicina ai 20 milioni di euro che potrebbe quindi accontentare le richieste di Marotta. Situazione in divenire ma l’unica certezza sarebbe quella sull’impossibilità di ritorno in nerazzurro da parte del classe ’88. La Fiorentina inoltre avrebbe tutta l’intenzione di spingere per l’ex Roma, indipendentemente dal futuro di Federico Chiesa seguitissimo proprio dall’Inter.

Inter-Nainggolan, addio definitivo in estate: i numeri del belga

Arrivato nell’estate 2018 dalla Capitale senza incidere quanto sperato, il legame tra Nainggolan e l’Inter pare pronto a sciogliersi dopo due anni esatti da quello che fu un matrimonio clamoroso. Il belga a Cagliari sembra aver, per lunghi tratti, ritrovato la brillantezza che lo aveva contraddistinto con la maglia della Roma. Sono 24 le presenze del ‘Ninja‘ in stagione con i sardi, con 5 reti e ben 6 assist vincenti all’attivo. Il suo percorso adesso potrebbe prendere la via di Firenze: Commisso studia il grande colpo per riportare entusiasmo nella tifoseria gigliata.

