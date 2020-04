L’Atletico Madrid punta Bernardeschi per la finestra estiva. La Juventus, grazie alla cessione del fantasista, darebbe l’assalto a Ferran Torres

Diego Pablo Simeone mette nel mirino la Juventus. L’allenatore dell’Atletico Madrid guarda con attenzione in casa bianconera per il prossimo mercato estivo. L’obiettivo in questo caso non sarebbe il connazionale Dybala ma Federico Bernardeschi, il cui futuro a Torino resta in bilico. Il numero 33 non ha compiuto finora il salto di qualità alla Juve e la dirigenza della Continassa sta valutando una possibile cessione.

Bernardeschi non è riuscito a guadagnarsi un ruolo da protagonista sotto la Mole neanche sotto la gestione Sarri e la sua stagione è stata finora deludente malgrado lo spazio concessogli dal tecnico di Figline. L’ex Chelsea e Napoli ha provato il fantasista in diverse posizioni, ma il mancino classe ’94 non è mai riuscito ad imporsi e a convincere. Situazione che ha alimentato i rumors di mercato, con Bernardeschi che avrebbe potuto lasciare la Juventus già nella sessione di gennaio.

Calciomercato Juventus, Simeone piomba su Bernardeschi

Prima il possibile scambio con il Barcellona per Rakitic, poi l’idea Milan con Paqueta in bianconero: trattative entrambe saltate, che non hanno cambiato però la posizione da precario dell’ex Fiorentina. E dopo il Barça e l’ipotesi Valencia, dalla Liga arriva anche l’interessamento dell’Atletico per Bernardeschi come riporta il portale ‘Don Balon’. Simeone avrebbe messo gli occhi sul nazionale azzurro e vorrebbe approfittare della situazione per portarlo nella capitale spagnola.

Bernardeschi per caratteristiche farebbe al caso del ‘Cholo’, un profilo che potrebbe integrarsi senza problemi nelle alchimie tattiche del tecnico argentino. La Juventus valuterebbe il giocatore sui 40 milioni di euro, mentre l’Atletico per chiudere l’operazione non vorrebbe superare quota 30. L’intesa può essere trovata a metà strada, con la cifra incassata per Bernardeschi che servirebbe alla ‘Vecchia Signora per finanzierebbe altri colpi in entrata tra cui Ferran Torres. Il gioiello del Valencia, che nelle idee di Paratici avrebbe sorpassato Chiesa per rinforzare gli esterni d’attacco, può liberarsi per un assegno sotto i 40 milioni senza il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2021.

