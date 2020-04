Emergenza Coronavirus, ‘caso’ in Germania | Calciatore in quarantena

L’emergenza Coronavirus colpisce anche il mondo del calcio tedesco. Quarantena per un centrocampista dell’Union Berlino.

Tutto fermo per l’emergenza Coronavirus che sta tenendo il pianeta in ginocchio. Tante le conseguenze anche nel mondo del calcio, sia in Italia che al di fuori dei confini nazionali. In Germania ad esempio, secondo quanto sottolineato dalla ‘Bild’, il 28enne Yunus Malli, centrocampista dell’Union Berlino sarebbe stato messo in quarantena nella sua città natale, Kassel, perché positivo al Covid-19. L’allenatore del club teutonico, Urs Fischer (54) ha parlato in videoconferenza con i rappresentanti dei media giovedì mattina dal campo di allenamento vicino allo stadio ‘An der Alten Försterei’: “Dobbiamo accettare la situazione così com’è e trarne il meglio. Nessuno conosce la situazione. È una nuova esperienza. Attualmente sto cercando di preparare la squadra per il giorno x”. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Premier League, emergenza Coronavirus | Perdite per un miliardo

Coronavirus, ‘caso’ in Germania: Malli finisce in quarantena

Lo stesso Fischer inoltre si è fatto sfuggire per sbaglio che l’allenamento di gruppo, previsto da lunedì, si svolgerà senza Yunus Malli in quanto il ragazzo è in quarantena per coronavirus. Il tecnico del Berlino non non ha però fornito ulteriori informazioni. Il consulente Orhan Malli ha però sottolineato che il calciatore ‘sta bene’. La stessa quarantena dovrebbe terminare oggi o domani con l’ex Wolfsburg che quindi potrebbe presto unirsi alla squadra della capitale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Sostituto dalla Premier!

Bundesliga, partite a porte chiuse fino al 2021 | C’è l’annuncio