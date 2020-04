Il tecnico del Real Madrid starebbe preparando l’assalto per Tonali e Pjanic per la prossima finestra di calciomercato

Non si placano le voci di mercato ai tempi del coronavirus. L’emergenza sanitaria probabilmente stravolgerà la prossima sessione estiva, con le big d’Europa che hanno comunque iniziato le manovre per rinforzare le rispettive rose. Il Real Madrid resta una delle squadre più attive nel vecchio continente e potrebbe incrociare la strada con Juventus e Inter nel prossimo mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Gabriel Jesus | Scambio clamoroso

Come filtra dalla Spagna anche i ‘Blancos’ avrebbero messo nel mirino Sandro Tonali, gioiello del Brescia e della Nazionale di Mancini. La Juventus sarebbe in vantaggio sul classe 2000, con l’Inter a ruota e pronta a duellare con i bianconeri per il giocatore. Tra i due litiganti potrebbe però inserirsi proprio il Real, con Zidane estimatore del giovane centrocampista.

Calciomercato Juventus e Inter, pericolo Real per Tonali e Pjanic

‘Zizou’ avrebbe chiesto a Florentino Perez l’ingaggio di Tonali e anticipare così la concorrenza delle due italiane. Juve e Inter sarebbero disposte a versare circa 50 milioni di euro nelle casse del Brescia, con gli spagnoli invece che starebbero preparando una cifra vicino ai 60 milioni. Il Real farebbe quindi sul serio per Tonali, anche se il baby centrocampista non sarebbe l’unico obiettivo in mediana legato alla Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, futuro Modric | Arriva la decisione

Proprio nello scacchiere di Sarri anche Miralem Pjanic intriga e non poco Zidane, pronto a rivoluzionare il proprio centrocampo la prossima stagione. Il bosniaco non sarebbe più incedibile per la dirigenza della Continassa, che sta valutando la sua cessione per poi finanziare il colpo Pogba.

Pure in questo caso il Real Madrid sarebbe disposto ad un importante investimento per l’ex Roma, con un’offerta tra i 65 e i 70 milioni che potrebbe bastare per avere il via libera dalla Juve. Tonali più Pjanic: il Real è pronto a saccheggiare la Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa su Sarri | Le ultime

G.M.