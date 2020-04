Juventus, la data del ritorno di Ronaldo e gli altri | Tre opzioni per la Serie A

Le squadre di Serie A chiedono il rientro dei loro giocatori, la Juventus è pronta a richiamare Ronaldo e compagni. Spuntano nuove date per la ripresa

Un mese esatto fa, l’8 marzo, si giocava l’ultima partita di Juventus e Inter prima dello stop a tempo indeterminato dei campionati. A 31 giorni di distanza, i punti interrogativi sul futuro non hanno trovato ancora risposta, anzi sono aumentati con il passare dei giorni. I contagi in Italia continuano a salire e non c’è ancora una ripresa netta per iniziare a programmare le prossime settimane.

È quasi impossibile, dunque, prevedere se e quando questa stagione ripartirà. La Lega è sempre a contatto con le autorità e ha ipotizzato una ripresa per fine maggio o al massimo inizio giugno, ma per far sì che diventi ufficiale bisogna avere un quadro più chiaro nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla diffusione del coronavirus, visto che al momento in Italia ci sono quasi 100.000 persone contagiate.

Juventus, squadra a Torino per metà aprile. Quarantena per chi rientra dall’estero

Essendoci comunque un’ipotesi di ripresa per fine maggio, le squadre cercheranno di farsi trovare pronte iniziando a lavorare all’inizio del mese prossimo, per la ripresa degli allenamenti si inizia a pensare al 4 maggio. L’Inter, ad esempio, ha chiamato i suoi giocatori che rientreranno a Milano entro martedì. Come riporta Sportmediaset, la Juventus invece dovrebbe rientrare tutta a Torino per metà aprile, ancora non è stata stabilita una data.

Cristiano Ronaldo fu il primo a lasciare l’Italia con l’arrivo dell’emergenza, ora dovrà rientrare dal Portogallo in anticipo, così come i suoi compagni, in modo da avere il tempo necessario per svolgere le due settimane di quarantena. Tornando a metà aprile, ad esempio, a inizio maggio finirebbero l’isolamento e potrebbero riprendere la preparazione per farsi trovare pronti a un’eventuale ripresa del campionato. Intanto Paulo Dybala, Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono a Torino e sperano che in questi giorni passi definitivamente il coronavirus.

Per la Gazzetta dello Sport ci sono tre date per ripartire: la più ottimistica è il 24 maggio, poi ci sono il 31 maggio e il 7 giugno. Servirebbero tre settimane di allenamenti per ritrovare la forma, per questo le società si stanno organizzando per farsi trovare pronte a inizio maggio.

