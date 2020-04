Inter, conferme sulla cessione di Lautaro | Le dichiarazioni dell’attaccante

Il futuro di Lautaro Martinez e l’Inter rimane al centro delle cronache, da Barcellona arrivano dichiarazioni eloquenti: “Sono contento della trattativa”.

L’intero mercato dell’Inter gira attorno ad unico nome: Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è nell’occhio del ciclone, con il Barcellona che sembra essere disposto a tutto per riuscire ad acquistarlo. La grande crescita del ‘Toro’, in tandem con Lukaku, in questa stagione ha portato Antonio Conte a costruire la squadra intorno alla coppia di attaccanti nerazzurri. Un duo che, però, sembra destinato a non ripetersi la prossima stagione: l’interesse per Lautaro è globale, con Manchester City, Real Madrid e Chelsea pronti a sfidare il Barcellona per il numero ’10’ dell’Inter. Dalla Spagna, intanto, arrivano conferme dalla sponda blaugrana.

Calciomercato Inter, Suarez pronto ad accogliere Lautaro | “Sono contento”

L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez non è certo una novità, ma dalla capitale catalana arrivano conferme sulla trattativa in corso con l’Inter. L’attaccante blaugrana Luis Suarez ha parlato con toni entusiastici del possibile arrivo del ‘Toro’ ai microfoni di ‘Mundo Deportivo’: “Lautaro è un giocatore che è cresciuto moltissimo in Italia. È un ‘9’ che ha movimenti straordinari, a dimostrazione del grande giocatore che è. Sono contento che il club voglia acquistare giocatori di alto livello: calciatori che vengono a lottare e ad aiutare la squadra saranno benvenuti”.

Un’investitura importante per Lautaro, direttamente dall’attaccante che più di chiunque altro ha saputo giocare alla perfezione al fianco di Lionel Messi. Suarez, in blaugrana, non solo ha segnato moltissimi goal ma ha permesso anche che la ‘Pulga’ ne segnasse altrettanti. Un aspetto al quale Lautaro dovrà prestare molta attenzione se vorrà avere successo al Barcellona. Prima che tutto ciò avvenga, però, i catalani dovranno riuscire ad esaudire le richieste dell’Inter. Un’impresa tutt’altro che semplice quando dall’altra parte del tavolo c’è un dirigente esperto come Marotta.

