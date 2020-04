Calciomercato Inter, le voci su Messi in nerazzurro si susseguono: arriva l’annuncio da parte del giocatore del Barcellona

In questi giorni, i rumours di calciomercato si sono concentrati su Lionel Messi e sull’Inter. L’attaccante è segnalato in rotta con il Barcellona, con cui il contratto è in scadenza nel 2021, e l’ipotesi di un assalto nerazzurro, già ventilato tempo fa, ha preso corpo. Un affare non più impossibile, ma con cifre diventate improvvisamente abbordabili per le possibili risultanze economiche dell’emergenza coronavirus. Voci cui però ha risposto direttamente il fuoriclasse argentino sul proprio profilo Instagram.

Calciomercato Inter, Messi a muso duro: “Tutte bugie”

In una story, infatti, la Pulce ha bollato come ‘fake news’ e ‘bugie’ le notizie, diffuse da un noto network argentino, che lo accostavano al club milanese. ‘Meno male che nessuno ci crede’, ha aggiunto. Un brutto colpo per i tifosi interisti, che già sognavano la risposta più bella alla Juventus e a Cristiano Ronaldo.

L’asse tra Milano e Barcellona, in ogni caso, è destinato a restare caldissimo nelle prossime settimane. Si continua e si continuerà a parlare infatti del futuro di Lautaro Martinez. Il bomber argentino dell’Inter potrebbe fare il percorso inverso. I blaugrana lo hanno messo dichiaratamente nel mirino e potrebbero lanciare l’assalto. A quel punto, con una clausola rescissoria di 113 milioni di euro a pendere sulla testa dei nerazzurri, la parola passerebbe allo stesso Lautaro. Che non ha nascosto, anche per voce del suo agente, di apprezzare molto la corte dei catalani.

