Calciomercato Inter, scambio Lautaro-Messi | Idea clamorosa!

Lautaro Martinez è uno dei maggiori obiettivi del Barcellona per la prossima stagione, dalla Spagna la clamorosa indiscrezione: scambio di stelle tra i club

In queste settimane senza calcio giocato, continua a tenere banco la trattativa tra Inter e Barcellona per il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sarebbe una delle priorità del club catalano per la prossima finestra estiva di calciomercato, anche se i nerazzurri non vorrebbero privarsene, a meno di un’offerta che rispetti la clausola rescissoria presente nel contratto. Dopo le recenti dichiarazioni dell’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione. Possibile scambio di stelle tra i due club.

Calciomercato Inter, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: scambio con Messi

Uno degli uomini mercato della prossima estate sarà sicuramente Lautaro Martinez, obiettivo principale del Barcellona per l’attacco della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito ‘Sport.es‘, l’Inter avrebbe pensato ad un clamoroso scambio tra l’attaccante argentino ed il suo connazionale, il fenomeno Lionel Messi. Dopo le parole dell’ex presidente Massimo Moratti, che definiva il capitano del Barcellona ”non un sogno proibito”, i nerazzurri sembrerebbero aver puntato in alto, cercando l’incredibile scambio.

Come riporta il sito spagnolo, la trattativa sarebbe quasi impossibile, visto che la società blaugrana difficilmente si priverà della Pulce. Nel calciomercato però, nulla può essere considerato impossibile e come affermato dall’ex patron nerazzurro: “Vedremo cose strane da qui alla fine dell’anno”.

