Calciomercato Juventus, addio Szczesny | Scelto il sostituto!

La Juventus sta valutando il ‘numero 1’ del futuro: Paratici potrebbe cedere Szczesny in estate e avrebbe messo gli occhi su un portiere della Premier.

Una costante nella storia della Juventus è rappresentata dalla presenza di grandi portieri fra i pali: a partire da Giampiero Combi negli anni ’30, passando da Gianni Viola negli anni ’50, al mitico Dino Zoff negli anni ’70, a Tacconi negli anni ’80, fino ad arrivare a Buffon e Szczesny protagonisti degli ultimi otto scudetti. Una tradizione importante, quella del ‘numero 1’ bianconero, che in estate potrebbe accogliere il prossimo grande protagonista. Fabio Paratici, infatti, starebbe valutando la posizione del portierone polacco e avrebbe messo gli occhi su un giovane portiere in uscita da un club inglese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, proposta di scambio | Assalto a Pogba!

Calciomercato Juventus, idea Kepa per il dopo Szczesny | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, la Juventus sarebbe molto vigile sulla situazione di Kepa Arrizabalaga. Il Chelsea nel 2018 per portarlo a Londra ha pagato all’Athletic Bilbao la clausola rescissoria di 80 milioni, trasformando il basco nel portiere più costoso della storia del calcio. Kepa, però, non ha rispettato le aspettative dei ‘Blues’ e nell’ultima parte di stagione ha rotto con Frank Lampard. Il portiere classe ’94, per questo, è considerato ormai partente a Londra ed i bianconeri potrebbero tentare l’assalto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Raiola ‘porta via’ de Ligt | Maxi operazione

Fabio Paratici starebbe valutando la possibilità di cedere Szczesny in estate, attuando così una grande plusvalenza: la Juventus, infatti, ha acquistato il portiere polacco nel 2017 per soli 12 milioni dall’Arsenal. Una cifra che i bianconeri hanno già completamente ammortizzato a bilancio, per cui la plusvalenza per il portiere trentenne sarebbe pressoché totale. L’idea di mettere a bilancio un attivo e portare a Torino un giovane portiere di grande prospettiva come Kepa starebbe stuzzicando il direttore sportivo bianconero.

La Juventus potrebbe attuare un avvicendamento fra i pali in estate: Paratici potrebbe fare una plusvalenza con la cessione di Szczesny e portare Kepa a Torino.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Sostituto dalla Premier!

Bundesliga, partite a porte chiuse fino al 2021 | C’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, Kane nel mirino | Super offerta al Tottenham