Calciomercato Juventus, la mossa sblocca Icardi | Arriva il sì

Juventus molto attiva per il calciomercato che verrà. Non si sa ancora quando e in che modalità si aprirà la nuova finestra di trasferimenti, ma i bianconeri intendono farsi trovare pronti e mettono a punto le loro strategie. Il CFO Paratici ha in mente grandi colpi, uno di questi potrebbe riguardare il reparto offensivo. Uno dei nomi tornati caldi in tal senso è quello di Mauro Icardi, più volte accostato ai campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus, si sblocca l’affare Icardi: il punto

Il bomber argentino, come noto, è in prestito al Psg dall’Inter. Ci sono dei dubbi sul possibile riscatto da parte dei francesi, dopo una fase iniziale di idillio infatti l’attaccante è tornato in bilico. Per acquisirlo definitivamente dall’Inter servirebbero 70 milioni di euro, con la clausola che salirebbe a quota 85 milioni in caso di successiva cessione ad un’altra squadra. La Juventus dialoga costantemente con Leonardo e secondo ‘Tuttosport’ avrebbe ottenuto un’apertura, nel caso in cui i francesi riescano a ottenere una plusvalenza o a inserire giocatori chiave nella trattativa. Uno di questi potrebbe essere Alex Sandro.

I francesi hanno da tempo messo nel mirino il laterale brasiliano. La novità è che il giocatore questa volta sarebbe pronto a dire sì al trasferimento sotto la Torre Eiffel. Ecco la carta che potrebbe sbloccare l’affare, per la Juventus si tratterebbe di un sacrificio da effettuare di buon grado per raggiungere l’obiettivo Icardi.

