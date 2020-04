Resta sempre in bilico il futuro di Mauro Icardi. Novità sull’attaccante argentino, ora al PSG ma di proprietà dell’Inter: clamoroso retroscena!

Mauro Icardi vorrebbe conoscere in tempi brevi il suo futuro. L’attaccante argentino, di proprietà dell’Inter, si è messo in mostra in questa stagione con la maglia del Paris Saint-Germain siglando 20 gol in 31 presenze totali. Il possibile riscatto del club parigino dovrebbe avvenire sui 70 milioni di euro, ma finora Leonardo è sempre stato restio a sborsare quella somma di denaro concordato a fine agosto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa su Sarri | Le ultime

Calciomercato Inter, riscatto Psg per Icardi

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, invece, il Paris Saint-Germain avrebbe cambiato idea andando così a riscattare il centravanti argentino per 70 milioni di euro. Dopo una prima parte di stagione entusiasmante con Thomas Tuchel, lo stesso allenatore tedesco lo ha relegato in panchina nel match di Champions League e nelle varie sfide di campionato. Visto che però l’ex Borussia potrebbe non essere più l’allenatore dei parigini, Leonardo starebbe così pensando al suo riscatto. Inoltre, con l’addio di Edinson Cavani Icardi – sempre nel mirino della Juventus – sarebbe il nuovo numero nove del PSG.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza coronavirus | Var e arbitri, Nicchi allo scoperto: “Ecco quali sono i problemi”

Nelle ultime ore, infine, si è lasciata sfuggire qualche indiscrezione di mercato sul futuro dell’argentino anche l’avvocato di Wanda Nara, Ana Ronseveld, che ha svelato al programma argentino “Hay que ver” anche un possibile addio di Icardi: “Ha il contratto in scadenza con il PSG e anche quello della sua abitazione. Quando non lavori più, in Francia il Governo ti chiede di giustificare il soggiorno e di tornare a casa. Wanda così l’ha fatto”.

La situazione è ancora molto ingarbugliata anche a causa dell’emergenza Coronavirus che ha dilatato il tempo delle scelte sul fronte mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato PSG, Tuchel verso l’addio | Rispunta una pista italiana

Calciomercato Inter e Milan, futuro Modric | Arriva la decisione