Calciomercato Juventus, ritorno Ronaldo a Madrid | Ecco la verità!

Juventus, dalla Spagna sicuri: il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid non è contemplato dal club iberico che punta a profili più giovani.

Continua a tenere banco in casa bianconera il futuro di Cristiano Ronaldo. Sembra che in queste settimane il portoghese stia riflettendo con attenzione se restare alla Juventus o tentare una nuova avventura, ma dalla Spagna giungono voci che sembrano escludere un possibile ritorno dell’attaccante al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, no al ritorno di Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, il club iberico avrebbe infatti chiuso le porte ad un possibile ritorno di CR7. Florentino Perez e la dirigenza ‘blanca’ considerano chiusa l’esperienza di Ronaldo con il Real Madrid, che sembra essere intenzionato a virare su altri obiettivi.

L’idea degli spagnoli è quella di puntare su nuovi possibili crack del calcio mondiale. Profili giovani, dall’assoluto potenziale, come testimoniano gli acquisti di Vinicius e Rodrygo. Le relazioni con Cristiano Ronaldo sono ottime, come testimonia la presenza del portoghese in tribuna nell’ultimo ‘Clasico’, ma un eventuale ritorno sembra davvero complesso.

Calciomercato Juventus, ostacolo Real Madrid per i baby talenti

Se il fatto che il Real Madrid non sembra intenzionato a portare nuovamente Cristiano Ronaldo in Spagna dovrebbe tranquillizzare la Juventus, è altrettanto vero che con questa strategia i ‘Blancos’ diventano grandi rivali sul mercato. Il club bianconero non molla infatti le piste che portano ad Haaland e Mbappe e proprio loro due sarebbero i grandi obiettivi di Florentino Perez, con il francese del Paris Saint-Germain in cima alla lista.

Ma recentemente si è parlato di un possibile clamoroso affare sull’asse Torino-Parigi. Proprio dalla Spagna si è parlato di un possibile scambio che potrebbe portare Mbappe in bianconero e Ronaldo in Francia. Ma il Real Madrid non sembra intenzionato a mollare la presa.

