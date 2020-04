Calciomercato, UFFICIALE | Cambia l’allenatore, c’è l’annuncio

Attraverso un comunicato ufficiale è arrivata la conferma: c’è il cambio in panchina. Ecco l’annuncio del nuovo allenatore

Il suo nome era stato accostato alla panchina dei tedeschi nelle ultime ore, ma la conferma è arrivata soltanto adesso. C’è il comunicato ufficiale da parte dell’Hertha Berlino, il nuovo tecnico è Bruno Labbadia. La notizia è stata resa nota dallo stesso club attraverso un tweet nel quale si legge: “Bruno Labbadia è diventato il nuovo allenatore dell’Herta BSC”. Fuori Alexander Nouri, chiamato ‘ad interim’ a febbraio a sostituire Jurgen Klinssmann, dunque, e dentro il cinquantaquattrenne tedesco di origini italiane.

Hertha Berlino, avanti con Labbadia

L’Hertha Berlino, autore lo scorso anno di un grande campionato e di una grande Europa League, sta attraversando in questa stagione numerose difficoltà. La deludente posizione occupata in classifica in Bundesliga ha spinto all’esonero di Klinssmann a febbraio. Momentaneamente la guida della panchina era stata affidata a Nouri, ma infine la scelta del club è ricaduta su Labbadia, ex tecnico di Stoccarda, Amburgo e Wolfsburg.

In attesa che arrivino risposte sul prosieguo del campionato, dunque, il club della capitale tedesca corre al riparo e pone un nuovo tecnico al comando dei suoi calciatori.

