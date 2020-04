Calciomercato Juventus, Raiola ‘porta via’ de Ligt | Maxi operazione

L’adattamento difficoltoso al campionato italiano e la spinta di Raiola potrebbero portare de Ligt a lasciare subito la Juventus: Marcelo è la chiave.

La scelta di Matthijs de Ligt della scorsa estate è stata coraggiosa: l’olandese ha preferito la Juventus al Barcellona. Il centrale classe 1999 non è mai stato banale nella propria carriera, diventando anche per questo capitano di un club glorioso come l’Ajax in giovanissima età. L’adattamento al campionato italiano non è stato semplicissimo, anche a causa dell’infortunio di Chiellini che ha costretto Sarri ad accelerare i tempi. Negli ultimi mesi di gioco, però, la crescita di de Ligt è stata evidente: a dimostrazione del fatto che l’olandese ha tutte le carte in regola per diventare uno dei difensori più forti del mondo. Nel prossimo mercato de Ligt potrebbe sorprendere tutti con un’altra scelta coraggiosa: lasciare la Juventus dopo una sola stagione. Raiola lo spinge verso lo Spagna.

Calciomercato Juventus, de Ligt al Real Madrid | Marcelo è la ‘chiave’!

Le strade della Juventus e di Matthijs de Ligt potrebbero dividersi dopo appena una stagione: come rivelato da ‘Diario Madridista’, il Real Madrid vorrebbe il centrale olandese come erede di Sergio Ramos e avrebbe un piano per convincere i bianconeri. L’alleanza con Mino Raiola, che ha promesso alle ‘Merengues’ uno dei grandi campioni che assiste, potrebbe essere decisiva per strappare de Ligt alla Juventus dopo un solo anno. I bianconeri hanno investito 75 milioni per l’olandese un anno fa e non sono disposti a fare una minusvalenza.

Il Real Madrid avrebbe in mente un piano per assecondare le richieste della Juventus e, allo stesso tempo, non essere costretto ad un esborso economico faraonico. La chiave dell’operazione, infatti, potrebbe essere Marcelo. Il brasiliano è, da sempre, un pallino della dirigenza bianconera e anche Cristiano Ronaldo sarebbe molto felice di poter instaurare di nuovo l’accoppiata sulla fascia sinistra. Marcelo è stato il giocatore con il quale ‘CR7’ si è trovato meglio in carriera ed il suo eventuale arrivo a Torino sarebbe ben accolto.

