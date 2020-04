Calciomercato Milan, bagarre per la panchina rossonera | È corsa a quattro

Il Milan pensa a chi affidare la panchina nella prossima stagione: ecco quali sono i piani della dirigenza rossonera, non Rangnick nella lista dei candidati

In un momento in cui i campionati sono sospesi, la dirigenza del Milan riflette su quale sarà l’uomo a cui affidare la panchina rossonera per la prossima stagione. La conferma di Stefano Pioli sembrerebbe molto difficile al momento e, come anticipato dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com‘, il Milan starebbe valutando altri candidati oltre a Ralf Rangnick, il quale resta sempre in pole position. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito, i contatti tra l’allenatore tedesco e la società rossonera continuano attraverso conference call, ma l’ostacolo maggiore al momento sarebbe il budget messo a disposizione dell’allenatore per la prossima stagione. Nel frattempo si continua a sondare la disponibilità di Marcelino, che rifiutò il Milan dopo l’esonero di Giampaolo. Uno dei profili preferiti di Ivan Gazidis però, resterebbe quello di Unai Emery, poichè lo spagnolo ex Arsenal sarebbe l’elemento di livello internazionale che vorrebbe l’amministratore delegato rossonero.

