Il duello tra Juventus e Inter terrà acceso il campionato nell’eventuale ripartenza. E, se così non dovesse essere, la nuova sessione di calciomercato in vista della prossima stagione. I bianconeri devono confermare il loro primato tenendo a distanza la concorrenza, i nerazzurri vogliono provare ad avvicinarsi ulteriormente dopo i progressi mostrati quest’anno. Il testa a testa vive anche di possibili ‘scippi’ che una possa fare all’altra. Non solo di possibili obiettivi reciproci, ma anche di giocatori in forza ai rivali.

Calciomercato Juventus, assalto all’Inter: colpo de Vrij possibile

La Juventus sogna un vero e proprio ‘sgarbo’ agli ex Conte e Marotta, mettendo le mani su de Vrij. Il difensore olandese è stato forse il miglior elemento della retroguardia nerazzurra in questa annata e per questo le attenzioni dei top club sono tornate a farsi insistenti.

Come riportato da ‘Don Balon’, ci starebbero pensando Real Madrid e Barcellona, ma la Juventus sarebbe intenzionata ad effettuare il sorpasso in tromba alle due spagnole. Per acquistare il giocatore si parla di una cifra di circa 55 milioni di euro, un esborso importante che però la Juventus potrebbe realizzare in caso di cessioni in retroguardia. Si parla di un possibile addio di Rugani, ma anche il futuro di de Ligt non è più così certo come poteva essere fino a qualche tempo fa. L’operazione de Vrij, secondo il portale spagnolo ‘consigliata’ da Cristiano Ronaldo, potrebbe spostare gli equilibri del mercato, togliendo all’Inter una pedina importante.

