Calciomercato Inter, caccia a Lautaro | Spunta anche Hazard!

Continua il corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez: ma il Real Madrid starebbe pensando ad un clamoroso scambio per convincere l’Inter

Il Coronavirus ha portato il mondo a dover ricorrere a misure restrittive per evitare la diffusione dei contagi, tra cui la sospensione dei campionati di calcio nazionali ed internazionali. Il calciomercato però non si ferma mai ed il Barcellona continua a cercare la soluzione per assicurarsi l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Sull’argentino ci sarebbe anche il forte interesse del Real Madrid, che potrebbe proporre ai nerazzurri un clamoroso scambio tra stelle.

Calciomercato Inter, il Real sfida il Barcellona: offerto un big per Lautaro

L’uomo mercato della prossima estate in casa Inter sarà sicuramente Lautaro Martinez, attaccante argentino cercato già da tempo dal Barcellona e dai top club europei. Tra i club interessati al ‘toro’ ci sarebbe anche il Real Madrid, che in queste settimane starebbe riflettendo sulla permanenza di Eden Hazard nella rosa dei ‘blancos‘. Il fenomeno belga è stato acquistato dalla società di Florentino Perez la scorsa estate, prelevandolo dal Chelsea per 100 milioni su richiesta di Zidane. Il numero sette del Real però, a causa dei molti infortuni, sarebbe stato un acquisto flop e, secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘ il patron delle ‘merengues‘ sarebbe infuriato, tanto da valutare offerte per l’uscita del calciatore in estate.

Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte, si proverebbe anche ad imbastire delle operazioni di scambi. In tale ottica potrebbe svilupparsi una trattativa con l’Inter per lo scambio tra il belga e Lautaro Martinez. Una trattativa che infiammerebbe il mercato nerazzurro.

