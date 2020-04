Calciomercato Inter, occhi dalla Spagna | Simeone in agguato

Si scalda l’asse Madrid-Milano con Diego Simeone che vorrebbe riportare al suo Atletico un vecchio pupillo, in difficoltà alla corte di Conte.

L’Inter la prossima estate potrebbe tornare alla carica sul mercato per un nuovo centrale, soprattutto dopo l’annata deludente di Diego Godin. L’esperto centrale uruguaiano arrivato lo scorso giugno non ha infatti rispettato le aspettative della vigilia, trovando diverse difficoltà ad inserirsi nella retroguardia a tre di Conte, ricordando solo vagamente il leader difensivo che aveva brillato sotto le cure del ‘Cholo’ Simeone. Il difensore ex Atletico Madrid era infatti arrivato a Milano con il chiaro compito di diventare la ciliegina sulla torta di un reparto già molto forte. Le cose però non sono andate come preventivato e lo stesso destino nerazzurro di Godin ora risulta piuttosto in dubbio. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, Simeone guarda ai nerazzurri: idea Godin

Una situazione di totale incertezza quella in cui naviga Diego Godin che potrebbe addirittura tornare all’Atletico Madrid, lì dove ha vissuto le migliori annate della carriera. Secondo il portale ‘todofichajes.com’, infatti, il ‘Cholo’ Simeone avrebbe chiesto alla dirigenza dei ‘Colchoneros’ di dimenticare l’addio della scorsa estate per provare a riportarlo a casa.

Come accaduto già in passato con Diego Costa e Filipe Luis, dunque il tecnico argentino vorrebbe ripetere l’operazione nostalgia, riportando a Madrid Godin, dopo appena una stagione di lontananza, per fargli magari chiudere la carriera proprio all’Atleti. Il calciatore, con un contratto fino al 2022, non rientra nei piani di Conte che potrebbe dunque facilitarne la partenza per la gioia di Simeone che potrebbe riabbracciare il proprio leader.

