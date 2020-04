Il Chelsea in pressing sul portiere della Nazionale. Possibile scambio con Kovacic al Milan

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco al Milan. La trattativa per il rinnovo di contratto resta complessa, con Raiola che chiede un ingaggio superiore rispetto ai 6 milioni a stagione che il giovane portiere percepisce nell’accordo in vigore fino al 2021. Il ‘Diavolo’ è con le spalle al muro e senza la firma sul prolungamento sarà costretto a mettere sul mercato il Nazionale azzurro già questa estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l’anno successivo.

Le pretendenti al cartellino di Donnarumma non mancano ad iniziare da Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Senza dimenticare inoltre l’occhio vigile della Juventus, che potrebbe fare leva sugli ottimi uffici con l’agente del giocatore Raiola. Nelle ultime settimane è stato però soprattutto il Chelsea a muoversi con maggiore decisione per l’estremo difensore. I ‘Blues’ infatti lo avrebbero individuato come il successore ideale del partente Kepa, quest’ultimo in rotta con il tecnico dei ‘Blues’ Lampard.

Calciomercato Milan, Donnarumma via: scambio con Kovacic

Donnarumma avrebbe una valutazione potenzialmente di 50 milioni di euro, ma ad un anno dalla scadenza e senza rinnovo il Milan potrebbe anche essere costretto ad accontentarsi di offerte tra i 30 e i 35 milioni di euro. Somma che il Chelsea non avrebbe difficoltà a mettere sul piatto e a portare a Londra il portiere della Nazionale italiana. Una soluzione gradita allo stesso Donnarumma e al suo entourage, con Abramovich pronto ad anticipare la concorrenza per regalare a Lampard il numero 99 del Milan.

Il Chelsea però potrebbe anche pensare di inserire nell’affare qualche contropartita e una di queste gradite al Milan può essere Mateo Kovacic. L’ex centrocampista dell’Inter è un elemento sacrificabile per Lampard e può tornare a Milano in uno scambio alla pari visto che la sua valutazione combacerebbe con quella di Donnarumma.

Un profilo di qualità, di caratura internazionale e ancora relativamente giovane (classe ’94), che farebbe al caso del nuovo corso voluto da Elliott e Gazidis. L’unico ostacolo, ma risolvibile, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del croato, che in ‘Blues’ guadagna 4,5 milioni a stagione, più del doppio rispetto al tetto di 2 milioni imposto dalla proprietà rossonera.

G.M.