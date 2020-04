Calciomercato Milan, rivoluzione in mediana: ecco il Big per Pioli

Il Milan programma la prossima stagione con il calciomercato estivo che porterà diverse novità alla rosa di Pioli: nel mirino un super colpo a centrocampo

La pausa forzata dovuta alla diffusione del virus Covid-19 non rallenta quelli che sono i piani del Milan per il futuro. Il club di Elliott sta già pensando alla prossima sessione di calciomercato che vedrà con ogni probabilità l’addio di diversi profili di un certo spessore. In tal senso, è il centrocampo il reparto che rischia una vera e propria rivoluzione estiva: nel mirino ritorna un vecchio pallino del club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, in quattro con le valigie in mano: occhio al colpo Top

La dirigenza rossonera continua a pensare alla squadra da regalare a Pioli per la stagione 2020/21. In attesa di conoscere il ritorno in campo per concludere un campionato tra tanti bassi e pochi alti, il club meneghino pensa ad una rivoluzione a centrocampo. Da valutare il futuro di Kessie e Paqueta che potrebbero salutare Milanello alla giusta offerta e regalare un prezioso tesoretto ai rossoneri da reinvestire per un grande colpo. Grande colpo che, stando a quanto riportato dal ‘The Sun‘ potrebbe essere il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira.

L’ex Samp, già vicinissimo a vestire la casacca del ‘Diavolo’ prima di trasferirsi a Londra, sembrerebbe intenzionato a ritornare in Italia. In tal senso, il Milan sarebbe in pole position vista anche la necessità di rimpiazzare Biglia e Bonaventura, considerati sicuri partenti a zero a giugno. Il quotidiano inglese è quindi convinto che la dirigenza milanista si farà ben presto avanti per strapparlo ai ‘Gunners‘: in tal senso, l’offerta per il cartellino del classe 1996 si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Il classe 1996, nonostante le 33 presenze all’attivo con il top club inglese (2 gol e 1 assist) potrebbe dunque fare ritorno in Serie A. Un corteggiamento durato due anni, con l’uruguaiano che è al momento ai box per un infortunio alla caviglia, attendendo di sapere se il suo futuro sarà a strisce rossonere.

