Il Milan lavora al futuro e dalla prossima estate potrebbero arrivare importanti novità: svolta su Rangnik e rinnovo Ibrahimovic

Il campionato attuale, fermo da un mese ormai, è sempre più un incognita. Ma, tra i mille interrogativi sul futuro della Serie A, i club lavorano per potenziare le proprie rose in vista di una nuova stagione. E così per il Milan è tempo di lavorare su due nodi fondamentali che hanno accompagnato la squadra per mesi: che ne sarà di Ibrahimovic? E quale sarà il nuovo allenatore? E’ l’edizione odierna de Il Giornale a fornire una risposta ad entrambi i quesiti. Per quel che riguarda lo svedese pare infatti che l’ad sudafricano Ivan Gazidis sia pronto ad intavolare un discorso per il rinnovo, con la presenza di Raiola. Lo stesso Ibra ed il suo agente sarebbero stati già informati della volontà di andare avanti, di cui si potrà discutere però soltanto una volta che lo stato di emergenza sarà passato.

Rinnovo Ibrahimovic e via Maldini: a Rangnik doppio ruolo

Più spinosa invece la questione relativa a Ralf Rangnik. Gazidis avrebbe tentato di portarlo in rossonero in qualità di allenatore già in due occasioni, senza mai ricevere attenzione. Ma a breve le carte in tavola potrebbero cambiare: il tedesco, pupillo dell’ad rossonero da sempre, arriverebbe sicuramente al Milan in qualità di direttore tecnico, sostituendo il partente Maldini. Gazidis vorrebbe però fare di Rangnik anche il nuovo allenatore del club, affidandogli così un doppio incarico. A farne le spese sarebbe Stefano Pioli, nonostante tutto sommato avrebbe lasciato una buona impressione ad Elliot. In caso di doppio ruolo di Rangnick, sfumerebbe anche la pista Spalletti.

E così un nuovo Milan sembra sul punto di nascere, con Gazidis pronto a rivoluzionare il piano dirigenziale affidando pieni poteri a Rangnik, mentre sembra aprirsi un varco per il rinnovo di Ibrahimovic.

