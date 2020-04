Calciomercato Juventus, ritorno Higuain a Napoli | Spunta la quota

Manovre in uscita per la Juventus che in estate potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in attacco. Non è da escludere un clamoroso ritorno.

Sarà un calciomercato estivo rovente per la Juventus tra grandi entrate e qualche uscita pesante. Tra i papabili partenti c’è su tutti Gonzalo Higuain che potrebbe lasciare nuovamente i bianconeri dopo essere tornato la scorsa estate alla corte del maestro Maurizio Sarri con cui tanto bene aveva fatto a Napoli. I risultati a Torino non sono stati gli stessi, motivo per cui la Juventus sembra pronta ad andare a caccia di un nuovo centravanti da regalare all’ex tecnico del Chelsea. L’addio del ‘Pipita’ appare quindi il primo inevitabile passo. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, addio Higuain: spunta anche il Napoli

Il reparto che dovrebbe ricevere le maggiori modifiche è dunque probabilmente l’attacco, dove ci potrebbe essere la partenza di Gonzalo Higuain per attuare un ricambio generazionale. Pesano sulle intenzioni del club anche un ingaggio maxi e un contratto in scadenza 2021 con scarse possibilità di monetizzare in futuro all’orizzonte.

Per questi motivi la Juventus cerca un acquirente per Higuain che per gli analisti di Snai potrebbe far rientro in Argentina al River Plate come testimonia la quota a 2,50. L’alternativa più vicina, a quota 7,50, è il Napoli al netto del rapporto incrinatosi con l’ambiente e con il San Paolo. Quella azzurra sarebbe una clamorosa suggestione che riporta alla memoria le gesta del ‘Pipita’ sotto la gestione Sarri.

