Calciomercato Milan, Kessie seguito in Premier | Ecco chi lo punta

Kessie potrebbe lasciare il Milan durante questa sessione del mercato con i rossoneri che vedono il calciatore puntato in particolar modo in Premier League. Il centrocampista infatti da settimane è messo nella lista dei giocatori che possono partire. Di conseguenza l’ultimo interesse viene proprio da un club inglese che sarebbe pronto ad accontentare le richieste del Diavolo, riuscendo così a portare a casa l’ex calciatore dell’Atalanta. Ecco quindi chi lo sta al momento puntando.

Calciomercato Milan, Kessie tentato dalla Premier League

L’ivoriano non è il primo che in queste fredde giornate è seguito in Premier League. Come lui infatti anche Piatek, che in questo mercato invernale spesso e volentieri è stato inserito tra i calciatori in partenza, anche se al momento sembra stabile nell’attacco rossonero al fianco dell’esperto Ibrahimovic. Nel caso in cui però dovesse andare via, tra le squadre interessate troviamo il Tottenham di Mourinho che avrebbe pensato a lui per andare a rinforzare la zona avanzata del campo. Insomma, un attaccante alla ricerca di rilancio degli inglesi mentre sempre dalla Premier viene l’ultima pretendente di Kessie.

Calciomercato Milan, ecco chi punta l’ex Atalanta

Ad avanzare verso il centrocampista è stato l’Arsenal che sarebbe pronto a puntare su di lui per rinforzare la zona mediana del campo. La squadra inglese però non avrebbe ancora trovato l’accordo con il Milan. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i Gunners non sarebbero disposti a mettere sul piatto i 25 milioni di euro richiesti. Si cerca quindi una mediazione affinché si possa chiudere l’operazione consentendo al calciatore di trasferirsi e cambiare quindi squadra. Tutto potrebbe prendere una piega positiva in favore del club inglese nelle prossime settimane con una trattativa quindi più aperta che mai.

G.S.