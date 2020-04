Calciomercato Juventus, ‘colpaccio’ Paratici | Scambio con il Real più soldi!

Si fa rovente l’asse tra Madrid e Torino con la Juventus che potrebbe essere protagonista di una maxi operazione con il Real di Florentino Perez

Il calcio è fermo per l’emergenza Coronavirus, ma il mercato è sempre in costante fermento. In casa Juventus si pensa sempre al futuro e dalla Spagna rilanciano una clamorosa ipotesi che coinvolgerebbe anche il Real Madrid di Florentino Perez. Spesso nel recente passato il brasiliano Marcelo è stato accostato al club bianconero che andrebbe eventualmente a ricomporre il duo degli anni d’oro dei ‘blancos’ con Cristiano Ronaldo. Proprio l’amico di CR7 potrebbe essere il grande colpo per la fascia sinistra di Maurizio Sarri, attualmente occupata da Alex Sandro.Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, il Real pensa a Pjanic: la chiave è Marcelo

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon, in casa Real Madrid proveranno a sbarazzarsi di Marcelo, con la Juventus in prima fila per accoglierlo la prossima estate. La testata iberica sottolinea inoltre come recentemente alcuni media abbiano accostato al Real proprio de Ligt, centrale dei bianconeri, nell’ottica di un trasferimento del brasiliano a Torino. Zidane però ha già chiarito che non vuole averlo tra i suoi ranghi e che lo considera troppo costoso, motivo per cui il reale obiettivo dai campioni d’Italia sarebbe un altro.

Il portale spagnolo evidenzia come il giocatore in questione sia Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco che è molto apprezzato anche da Florentino Perez. Un vero e proprio link iniziato quando ai tempi del Lione, il regista di Sarri, segnò al Bernabeu in Champions. Inoltre il desiderio di Pjanic sarebbe quello di cambiare aria poiché non avrebbe un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo, né con lo stesso allenatore.

‘Don Balon’ sottolinea come l’accordo potrebbe basarsi su uno scambio con Marcelo oltre ad una parte cash per la Juve in quanto il valore dell’ex Roma resta superiore a quello del brasiliano, sui 30/40 milioni di euro. Paratici nel caso potrebbe dunque cogliere la palla al balzo per regalare a Sarri un nuovo esterno.

