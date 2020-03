Calciomercato Juventus, è fatta | Dalla Spagna: firma!

Cristiano Ronaldo è pronto ad accogliere alla Juventus il suo ex compagno e grande amico. Il brasiliano può diventare bianconero in estate

La Juventus è costretta a fermarsi a causa dell’emergenza coronavirus, ieri sera è arrivata la notizia che riguarda il difensore Daniele Rugani che è stato trovato positivo. Ora ci sarà la quarantena per tutta la squadra e per chi è stato a contatto con lui, per cui il calcio giocato va sicuramente messo da parte. Nel frattempo, però, la società continuerà inevitabilmente a muoversi sul calciomercato per farsi trovare pronta quando riprenderà tutto.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, non solo Juventus ed Inter | Altri due club di A in isolamento

Fabio Paratici continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo e ci si attende qualche modifica in particolare sulle fasce. A gennaio si era tentato un cambio di terzini con l’arrivo di Kurzawa per De Sciglio, ma non si è fatto più nulla probabilmente anche perché la dirigenza bianconera ha in mente rinforzi ancor più importanti sulla sinistra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Lautaro | C’è l’accordo!

Calciomercato Juventus, Marcelo è pronto ad accettare l’offerta bianconera

Un nome accostato più volte alla Juventus per quanto riguarda i terzini è quello di Marcelo. Il brasiliano ha fatto la storia del Real Madrid e potrebbe dire addio nei prossimi mesi. L’estate scorsa fu Zidane a convincerlo a restare, ma il tecnico francese potrebbe salutare in estate e per questo tornerebbe tutto in discussione. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, Marcelo sarebbe pronto a trasferirsi in Serie A e avrebbe accettato di firmare per la Juventus a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: Rugani positivo al Coronavirus!

In questo modo, potrebbe ritrovare anche il suo ex compagno, nonché grande amico, Cristiano Ronaldo. Insieme hanno scritto la storia del Real Madrid e magari sperano di ripetersi in bianconero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, 60 milioni per il dopo Skriniar!

Calciomercato Milan, erede Donnarumma in Serie A | Ipotesi scambio