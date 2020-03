Calciomercato Inter, svolta Lautaro | C’è l’accordo!

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Lautaro Martinez: l’attaccante sembra destinato a lasciare l’Inter in estate e si parla già di un accordo

L’Inter vive una fase di standby a causa dell’emergenza coronavirus, che costringerà i nerazzurri e tanti altri club a stare fermi per qualche giorno o settimana. Nel frattempo la società continua a parlare di calciomercato e studiare le mosse da attuare nei prossimi mesi. Uno dei calciatori più seguiti è sicuramente Lautaro Martinez.

Il giovane attaccante argentino ha incantato i propri tifosi e anche diverse big europee. Il suo rendimento è di alto livello, la coppia con Romelu Lukaku è ormai collaudata anche se nell’ultimo mese i due hanno segnato meno del solito. Il classe 1997 si è reso protagonista in Champions League con le 5 reti messe a segno in 6 gare, per questo i top club mondiali starebbero pensando di strapparlo in estate.

Calciomercato Inter, Lautaro verso il Barcellona: si lavora a fari spenti

Giungono importanti novità riguardo al futuro di Lautaro Martinez che non faranno felici i tifosi dell’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’attaccante argentino lascerà il club nerazzurro in estate per approdare al Barcellona alla corte del connazionale Messi. Un intermediario starebbe portando avanti a fari spenti la trattativa, con l’agente del ‘Toro’ che avrebbe già trovato un accordo con il Barça sulle cifre che guadagna attualmente Griezmann (circa 18 milioni netti a stagione).

L’Inter valuta il 22enne 150 milioni di euro totali, con l’argentino che ha però una clausola valida per l’estero fino al 15 luglio da 111 milioni. Il club blaugrana sarebbe così pronto ad inserire alcune contropartite per abbassare le richieste della dirigenza nerazzurra: Todibo, Alena, Arthur e Semedo sono tutti nomi graditi da Marotta, mentre sembra difficile un ritorno su Vidal.

Saranno settimane e mesi decisivi dunque per stabilire il futuro di Lautaro Martinez ed eventualmente trovare un sostituto in attacco per l’Inter.

