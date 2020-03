Coronavirus, non solo Juventus ed Inter | Altri due club di A in isolamento

Daniele Rugani è il primo calciatore di Serie A positivo al coronavirus. Avviati i protocolli, quattro squadre verso la quarantena

Dopo tante discussioni e tante ipotesi sulla stagione calcistica, l’emergenza coronavirus sbarca ufficialmente anche in Serie A: il tampone ha dato esito positivo al calciatore della Juventus Daniele Rugani. La notizia è stata lanciata ieri sera dalla società bianconera e nelle ultime ore si stanno adottando tutte le misure di sicurezza che sono previsti.

La Juventus subito avviato i protocolli sanitari previsti informando le società incontrate nelle ultime settimane. I giocatori della ‘Vecchia Signora’, così come tutti i membri dello staff che sono stati a contatto con Rugani, saranno in isolamento e verranno controllati spesso. Come riporta la ‘Repubblica’, dovrebbe scattare la quarantena anche per le avversarie dell’ultimo mese, ovvero Inter, Spal e Brescia.

Tra i club avvisati, c’è anche il Lione che è stato affrontato nella gara di Champions League appena due settimane fa.

