Dopo la decisione della UEFA di non giocare Inter-Getafe, spunta un’ipotesi clamorosa per recuperare la partita.

In giornata è arrivata la decisione della UEFA di non giocare le due partite di Europa League in programma domani Inter-Getafe e Siviglia-Roma. A tal proposito si è espresso il direttore generale del Getafe Villaverde: “Italia e Spagna sono i paesi più colpiti dal coronavirus, abbiamo deciso di comune accordo con Inter e Uefa. Ora cercheremo una data. È possibile che Inter-Getafe si giochi in gara secca in campo neutro, è una delle possibilità che si stanno valutando“.

LEGGI ANCHE >>> Europa League, Inter-Getafe e Siviglia-Roma | Decisione UFFICIALE Uefa

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, un interista in quarantena in Nazionale

Europa League, Inter-Getafe in campo neutro

Getafe e Roma avevano già comunicato che non sarebbero partite rispettivamente per Milano e per Siviglia per ordini delle istituzioni che ne vietavano lo sbarco. A tale decisione è seguita poi quella della UEFA che ha dichiarato il rinvio delle partite in programma domani a data da destinarsi. L’ipotesi avanzata del dg del Getafe Villaverde ha poi dell’incredibile: la partita tra Inter e Getafe potrebbe svolgersi in gara secca ed in campo neutro. Opzione che può trovare il consenso o meno, ma che i piani alti della UEFA stanno valutando.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte ha deciso | Ecco chi vuole sulle fasce

Calciomercato Juventus e Inter, Kane lontano | Notizia ‘bomba’ dall’Inghilterra