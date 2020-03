Calciomercato Milan, se Donnarumma dovesse partire spunta un’opzione dalla Serie A: ecco tutti i dettagli



Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan sembra essere sempre più in bilico. Il portiere campano ha un contratto con il club rossonero sino al 2021. Le grandi d’Europa, Real Madrid, Juventus e Paris Saint-Germain restano vigili sulla situazione contrattuale del classe 1999, che se non dovesse firmare un rinnovo potrebbe partire nel corso dell’estate. Considerando poi che la volontà di Ivan Gazidis sarebbe quella di abbassare il monte ingaggi, un prolungamento appare davvero difficile. Ecco allora che il club rossonero starebbe guardandosi intorno per cercare un sostituto.

Calciomercato Milan, post Donnarumma: si guarda a Napoli

Diversi nomi nel frattempo sono stati fatti come possibili rimpiazzi in caso di partenza di Donnarumma. Dall’ipotesi Kepa Arrizabalaga, in uscita dal Chelsea (ma il cartellino e lo stipendio sono decisamente elevati) ai nomi sudamericani come Esteban Andrada del Boca Juniors e Ivan del Ponte Preta. Attenzione però anche alla soluzione italiana, che porta a Napoli. Si tratta di Alex Meret, estremo difensore dei partenopei, relegato in panchina da Rino Gattuso.

Il tecnico calabrese ha ben definito le gerarchie in porta: il titolare è il colombiano Ospina e Meret la riserva. Difficile pensare che, in caso di riconferma dell’allenatore, l’estremo difensore friulano resti a Napoli come secondo. Per questo il Milan potrebbe seriamente pensare di investire su di lui, se Donnarumma dovesse essere ceduto. Meret rientrerebbe nei parametri di Gazidis per stipendio ed età e potrebbe scegliere una piazza importante come Milano per rilanciarsi.

Calciomercato Milan, uno scambio con Meret

Il cartellino dell’estremo difensore classe 1997 potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma il Milan potrebbe abbassare la richiesta del Napoli inserendo una possibile contropartita nell’affare. Gattuso infatti avrebbe chiesto alla società Calhanoglu, con cui il tecnico ha già lavorato in rossonero.

Non è escluso dunque che i club possano eventualmente lavorare ad un possibile scambio che porti il turco a Napoli e Meret a Milano. Tutto però chiaramente dipende dall’eventuale partenza di Donnarumma.

