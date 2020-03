Calciomercato Inter, 60 milioni per il dopo Skriniar!

L’addio di Skriniar potrebbe concretizzarsi in estate, ma l’Inter ha già pronto un colpo importante per rimpiazzare nel migliore dei modi lo slovacco

L’Inter sta vivendo una buona stagione, ma il calo dell’ultimo mese ha messo in discussioni alcuni elementi che sembravano importanti in questa società. La compagine nerazzurra è ancora in corsa per tutti i trofei, lo scudetto sembra lontano ma c’è ancora una piccola speranza.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, emergenza Coronavirus | Decisione drastica di Bernardeschi!

La lotta per l’Europa League è apertissima e c’è da superare lo scoglio Getafe, mentre in Coppa Italia bisogna provare a ribaltare il risultato di 0-1 contro il Napoli. Nel frattempo, la società nerazzurra lavora per il futuro e pensa a delle modifiche da apportare a questa rosa. Un reparto che potrebbe essere ritoccato potrebbe essere quello difensivo.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, un interista in quarantena in Nazionale

Calciomercato Inter, addio Skriniar: il sostituto è Upamecano, sul piatto 60 milioni!

Un tassello importante per la difesa di Antonio Conte potrebbe salutare in estate. Parliamo di Milan Skriniar, che veste il nerazzurro dal 2017 e con le sue prestazioni negli ultimi anni ha attirato i club più importanti, tra cui il Manchester City. In caso di addio, Beppe Marotta avrebbe già individuato il sostituto.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Getafe, gara a rischio | L’annuncio del presidente Torres

Si tratterebbe di Dayot Upamecano, difensore classe 1998 che sta impressionando tutti in questa stagione con il Lipsia. È considerato uno dei calciatori più promettenti del panorama mondiale e dovrebbe esserci una concorrenza folta. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 60 milioni di euro per convincere il club tedesco e acquistare il talento francese.

Il 21enne è stato uno dei protagonisti dello storico passaggio del turno del Lipsia negli ottavi di Champions League, che si è imposto per un totale di 4-0 tra andata e ritorno contro il Tottenham di Mourinho.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il piano anti-Juve | Una riserva per abbassare la clausola

Calciomercato Inter, Conte ha deciso | Ecco chi vuole sulle fasce