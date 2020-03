Coronavirus: Euro 2020, Champions ed Europa League, ecco gli scenari

Emergenza Coronavirus, manca ancora la decisione ufficiale dell’Uefa su Euro 2020, Champions ed Europa League ma si delineano scenari precisi: il punto

Momento paradossale per il calcio europeo, che ha visto scendere in campo la Champions e l’Europa League in questi giorni, nonostante il rinvio di alcune gare e lo stop di alcuni campionati nazionali. L’emergenza coronavirus ha sconvolto il panorama sportivo e dal punto di vista calcistico è mancata fin qui uniformità. L’Uefa, finora, non ha bloccato le competizioni, anche se si va verso una decisione definitiva. Martedì ci sarà una riunione fondamentale in tal senso, intanto ‘Sky Sport’ anticipa quelli che saranno i probabili scenari. Champions ed Europa League saranno sospese e probabilmente riprenderanno in estate, con un allungamento della stagione, al termine dell’emergenza, per concluderle regolarmente, insieme ai tornei nazionali. Niente Euro 2020, che sarà posticipato di un anno e cioè nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la decisione UFFICIALE su Juventus-Lione