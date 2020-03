Coronavirus, la decisione UFFICIALE su Juventus-Lione

Coronavirus, l’emergenza porta ad una decisione ufficiale da parte della Uefa su Juventus-Lione e anche su Manchester City-Real Madrid di Champions League

Le notizie delle ultime ore sull’emergenza coronavirus nel mondo del calcio determinano una decisione forte da parte della Uefa per quanto riguarda le prossime gare in calendario di Champions League. Martedì prossimo 17 marzo, avrebbero dovuto svolgersi Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale. E’ stato annunciato ufficialmente che le gare in questione non avranno luogo come previsto. La decisione è dovuta allo stato di quarantena cui sono sottoposte la Juventus, per la positività di Daniele Rugani, e il Real Madrid, per quella relativa alla squadra di basket della polisportiva dei Blancos. “Ulteriori decisioni sulle due gare – si legge nel comunicato – verranno comunicate a tempo debito”.

N.L.C.