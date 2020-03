Caos coronavirus, Balotelli scatenato contro la Serie A e la Juventus

Coronavirus, dichiarazioni polemiche di Balotelli sull’emergenza: l’attaccante del Brescia si scaglia contro il sistema calcio

Giorni particolari e difficili in Italia, per l’emergenza coronavirus con le limitazioni agli spostamenti per esigenze sanitarie, per contenere i contagi, e un insolito stop di tutte le attività principali. Anche del calcio, “la cosa più importante tra le cose meno importanti” (copyright Arrigo Sacchi). La malattia ha colpito anche i primi calciatori nel nostro massimo campionato, ossia Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini. Uno stop obbligato, che rende difficile capire se e come si riprenderà e che si sta estendendo anche agli altri paesi. Ma il calcio, si sa, genera sempre discussioni. E anche a bocce ferme, c’è chi non le manda a dire, come Mario Balotelli.

Coronavirus, Balotelli a gamba tesa: “Fermate tutto, la Juventus…”

L’attaccante del Brescia ha avuto uno scambio di commenti sul profilo Instagram di Damiano ‘Er Faina’. La conversazione verteva inizialmente sul videogioco Fifa. “Prendo solo la Lazio, non prendo squadroni – ha spiegato Faina – Siamo secondi a un punto e hanno bloccato tutto”. Balotelli, di lì, ha risposto: “La Lazio è uno squadrone. Siete secondi perché dovevano far recuperare la Juventus e poi hanno fermato tutto…”

Non si fermano qui le bordate di Super Mario al sistema calcio. “Mi auguro che non si riprenda, finché c’è anche un solo caso non deve riprendere nulla. Dovrebbero fermare anche la Champions League. Playoff scudetto? No, per me non deve vincere e retrocedere nessuno. Fai salire le prime due della Serie B con un campionato a ventidue squadre. Altrimenti uno spareggio tra le prime due, ma sono tutte cose che non faranno per questione di soldi. E’ difficile che il 3 aprile si riprenda. L’Europeo? E’ il momento peggiore per farlo itinerante. Convocato in Nazionale nel 2021? Non parliamo di ciò di cui non si può parlare…”.

