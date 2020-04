Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro Martinez e sul possibile tentativo di un top club inglese con una pedina di scambio clamorosa

Ad oggi l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Lautaro Martinez, se non dietro il pagamento della clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e valevole dal 1° al 15 luglio oltre che solo per l’estero. Tuttavia, qualora risultasse impossibile trovare un accordo per il rinnovo con annesso innalzamento o cancellazione della stessa clausola, ecco che Suning potrebbe dare il via libera alla sua cessione in un’operazione comprensiva di contropartite tecniche. Il Barcellona è e sarebbe in netta pole per il cartellino dell’argentino, forte della presenza di Messi che per l’ex Racing rappresenta più che un idolo. Questo però non vuol dire che altri grandi club stranieri non possano provarci ugualmente, specie gli inglesi con in testa il Chelsea di Abramovich che è alla ricerca di un giovane grande attaccante per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo a centrocampo: Marotta ‘guarda’ in Serie A

Calciomercato Inter, assalto Chelsea a Lautaro: contropartita clamorosa

Lautaro è sulla lista dei ‘Blues’, come ribadiscono fonti britanniche, e le loro intenzioni sembrano molto serie. La società londinese avrebbe il potenziale economico per pagare l’intera clausola, ma è più verosimile un suo tentativo a una cifra inferiore se non addirittura molto bassa con l’aggiunta però di una contropartita teoricamente gradita all’Inter e in particolare ad Antonio Conte. Il giocatore che il Chelsea potrebbe offrire è Kante, che diversi tabloid inglesi danno in uscita. Il 29enne francese è stato uno dei punti di forza della squadra guidata dal salentino che stravinse la Premier nel 2017 e sarebbe senz’altro un rinforzo super per la mediana interista.

La sua valutazione è sui 60-70 milioni e l’ingaggio – circa 9 milioni di euro – è più o meno in linea con quello dei due più pagati della rosa, Eriksen e Lukaku. Difficilmente, però, l’Inter scambierebbe un 23enne con uno di 29, seppur si parlerebbe in questo caso di uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

R.A.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, nome nuovo dalla Premier | Sfida alla Juventus!