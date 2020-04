Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’assalto ad un top player dalla Premier: Allegri può aiutare i bianconeri

Un momento particolare quello vissuto dal calcio italiano e dalla Juventus che, nonostante ciò, continua a programmare il futuro. In tal senso, il calciomercato estivo potrebbe dunque vedere diverse novità in entrata. Tra queste, un giocatore importante potrebbe salutare la Premier League e approdare alla corte di Sarri: ecco come.

Calciomercato Juventus, maxi scambio… grazie ad Allegri!

Fabio Paratici lavora senza sosta per regalare a mister Sarri le pedine adatte a rinforzare una che rimane già tra le squadre più forti e attrezzate d’Europa. In tal senso, gli occhi della dirigenza della Juventus tornano a posarsi sul calcio inglese, in particolar modo in casa Arsenal. I ‘Gunners’, guidati da Mikel Arteta, vengono da un periodo decisamente negativo con l’eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiakos. Situazione che, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.com’, potrebbe costare caro al tecnico spagnolo. Con Arteta in forte bilico, l’Arsenal potrebbe tornare a pensare a Massiliano Allegri.

L’ex tecnico bianconero, attualmente libero, potrebbe quindi approdare in Premier e rivelarsi un prezioso alleato per il suo vecchio club. Con Allegri sulla panchina dei ‘Gunners’, infatti, non è da escludere un possibile maxi scambio con la Juventus pronta a spingere per Bellerin. L’idea in quel di Torino porterebbe ad uno scambio, con conguaglio cash in favore dei londinesi, con Mattia De Sciglio.

Il terzino ex Milan, già vicino a salutare la Juventus negli scorsi mesi, seguirebbe ben volentieri il suo ‘mentore’ in un campionato affascinante come quello inglese. Situazione dunque da monitorare ma Paratici potrebbe contare su un alleato inaspettato nella corsa ad Hector Bellerin: Max Allegri la chiave per arrivare allo spagnolo.

S.C