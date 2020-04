Emergenza coronavirus | UFFICIALE: torneo cancellato!

L’ICC, nota competizione estiva, è stata ufficialmente cancellata a causa del Coronavirus

Il delicatissimo momento per il mondo del calcio non può che vedere l’ennesima cancellazione di un’importante competizione. L’ICC (International Champions Cup), nota competizione estiva che raggruppa numerosi e prestigiosi top club, è stata ufficialmente cancellata. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa attraverso un comunicato.

ICC ufficialmente cancellata a causa del Coronavirus

Un breve comunicato, attraverso l’account ufficiale Twitter, che non lascia più dubbi. L’estate 2020 non vedrà il consueto appuntamento con l’ICC. L’emergenza Coronavirus porta quindi all’ennesimo rinvio, probabilmente all’estate 2021 con la competizione che si disputerà in Usa E Asia. Ecco il comunicato ufficiale della cancellazione dell’International Champions Cup: “Cari tifosi, siamo devastati per le migliaia di persone decedute in questi mesi, e i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo momento difficile.

La salute dei giocatori, dello staff, dei tifosi e di tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre partite è un aspetto primario. La mancanza di chiarezza sul futuro dei calendari del calcio internazionale, con i possibili campionati e coppe giocati in agosto, rendono impossibile l’ICC per quest’estate. Non vediamo l’ora di riportare i migliori club e le più appassionanti sfide negli USA e in Asia per il 2021″.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 10, 2020

