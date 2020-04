Calciomercato Juventus, Zidane accelera | Pronti 100 milioni!

Fabio Paratici è alla ricerca del nuovo Cristiano Ronaldo e prepara l’assalto al gioiellino tedesco: il Real Madrid, però, potrebbe anticipare la Juventus.

Dopo l’annuncio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, quasi due anni fa, Andrea Agnelli aveva dichiarato di non accontentarsi e che il passo successivo sarebbe stato quello di acquistare un ‘CR7’ con davanti ancora tutta una carriera. L’obiettivo dei bianconeri è quello di mettere le mani sui grandi talenti del domani. E, così, nella scorsa estate è arrivato l’acquisto per 75 milioni di euro di de Ligt: classe 1999 e con una carriera davanti. Fabio Paratici è alla ricerca del prossimo gioiello da portare a Torino, ma questa volta la concorrenza del Real Madrid potrebbe essere fatale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Rangnick al Milan | C’è l’annuncio dell’allenatore

Calciomercato Juventus, Real Madrid a tutta su Havertz | Le ultime

Uno dei migliori talenti emergenti nel panorama calcistico europeo è Kai Havertz: il trequartista tedesco classe 1999 ha doti uniche nel suo ruolo e ha catturato l’interesse di molti grandi club. Anche la Juventus fa parte della lista delle pretendenti di Havertz dopo averlo affrontano nel doppio scontro di Champions League in stagione. Il tedesco del Bayer Leverkusen ricorda Ballack per origini e versatilità tattica, ma per certi versi ha maggiori margini di crescita dal punto di vista offensivo. Per questo la valutazione del club tedesco per il proprio gioiellino sfiora i 100 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, rebus scudetto in Serie A | Lo danno già alla Juve

Una cifra enorme, quella richiesta dal Bayer per Havertz e che ha rallentato il pressing della Juventus. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, invece, il Real Madrid si sarebbe convinto del fatto che il giovane tedesco valga la pena di un grosso esborso economico. Potrebbe essere ancora il club spagnolo ad acquistare il nuovo astro nascente del calcio tedesco, anticipando proprio la Juventus. Havertz, poi, avrebbe espresso la sua preferenza nei confronti del Real Madrid.

Fabio Paratici non molla la presa per Kai Havertz, ma la valutazione di 100 milioni data dal Bayer Leverkusen e Florentino Perez potrebbero portare il tedesco verso Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, caccia a Lautaro | Spunta anche Hazard!

Coronavirus, ripresa Serie A | Il dirigente esce allo scoperto

Calciomercato Juventus, addio Szczesny | Scelto il sostituto!