Calciomercato Juventus, colpo top in mediana: il Big è in vendita

Il top player è pronto a cambiare squadra nel calciomercato estivo: Juventus e diversi top club alla finestra per il grande colpo a centrocampo

La pausa forzata non smorza l’entusiasmo dei grandi club per una delle sessioni di calciomercato come la prossima che si prospetta essere a dir poco esplosiva. Inter e Juventus ma non solo sono pronte ad incrociare le spade nella corsa a diversi Big. Tra questi spunta un’intrigante occasione dalla Bundesliga: il Big può sbarcare quindi in Serie A.

Calciomercato Juventus, scatta l’asta per il centrocampista

Secondo quanto riportato dal portale ‘Foot Mercato‘, il futuro di Corentin Tolisso potrebbe essere ben presto lontano dalla Bundesliga. Il centrocampista francese ha faticato a trovare spazio ed è quindi considerabile la sua cessione da parte del Bayern Monaco. Su Tolisso c’è da tempo l’interesse di Arsenal e Manchester United, a caccia di rinforzi di spessore a centrocampo. Tra i club alla finestra però c’è da registrare l’interesse anche di Atletico Madrid, Juventus e Napoli.

I ‘Red Devils’ in particolar modo sono alla ricerca di un giocatore degno di sostituire Pogba, vista la sempre più probabile possibilità che saluti lo United in estate. D’altra parte c’è l’Arsenal che vedrà l’addio di Ceballos, di rientro al Real Madrid dopo il prestito secco di un anno. Con l’arrivo di Flick in panchina l’ex Lione ha messo a segno solo 7 presenze ed in vista del prossimo Europeo, ha tutta l’intenzione di giocare continuità. Tolisso ha più volte ribadito l’interesse, sin dai tempi di Lione, per i ‘Gunners’ salvo poi trasferirsi in Germania proprio al Bayern Monaco.

Classe 1994 ed in scadenza tra due anni, il mediano è stato seguito in passato anche dall’Inter che nonostante il colpo Eriksen continua ad osservare a distanza il 25enne di Tarare. Quantità e qualità per il giocatore di origini togolesi che farebbero molto comodo sia a Sarri che a Conte, in ottica di un rinforzo di rilievo per giugno.

