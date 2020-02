Calciomercato Inter, fuga dalla Cina | C’è l’ex Bayern!

Il vice-Lukaku per l’attacco dell’Inter potrebbe arrivare direttamente dal mercato degli svincolati: l’idea dell’ultim’ora per i nerazzurri

Il vice-Lukaku per l’attacco dell’Inter potrebbe arrivare direttamente dal mercato degli svincolati. Ecco di chi stiamo parlando. La squadra nerazzurra infatti starebbe pensando di andare a rinforzare il proprio attacco avanzato con un giocatore che potrebbe ben presto risultare senza contratto. Infatti, col mercato chiuso, si può attingere solo da chi “è senza squadra”. Col coronavirus che fa infestando il globo, molti calciatori presenti in Cina potrebbero quindi decidere di tornare nelle rispettive case e tra di loro ci sono vari profili interessati. Uno tra i tanti può interessare Marotta e mister Conte.

Calciomercato Inter, il colpo per l’attacco

I tentativi fatti per Giroud e Llorente non sono infatti andati a segno. Per il primo è stato decisivo il mancato arrivo di un attaccante che andasse a prendere il suo posto nella rosa del Chelsea. Per quanto riguarda invece lo spagnolo, non c’è stato l’accordo con il Napoli che avrebbe permesso alla squadra nerazzurra di assicurarsi un “ariete” per il reparto avanzato. Insomma, ora si cerca quel calciatore tanto atteso e che alla fine però non è riuscito a sbarcare in quel di Milano. Ecco di conseguenza il nuovo nome che sbarca direttamente della Cina, con la possibilità che si svincoli dal proprio contratto.

Calciomercato Inter, ecco il colpo in entrata

Il calciatore di qui stiamo parlando è Sandro Wagner, ex attaccante del Bayern Monaco e al momento in Cina. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Europa, avvantaggiato dal virus che si sta espandendo proprio dal paese orientale. Quindi i milanesi potrebbero approfittarne consentendo così a mister Conte di avere nel proprio “roster” un numero 9 di sostanza e qualità, e con esperienza da vendere. Insomma, un giocatore da sfruttare nelle situazioni spinose e quando Lukaku sarà ‘stanco’.

