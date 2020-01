Calciomercato, tentativo last minute per il bomber | L’Inter trema!

L’Inter starebbe provando a chiudere per un nuovo attaccante da regalare a Conte: sulle sue tracce anche un top club pronto a soffiarlo ai nerazzurri

Ultime ore frenetiche di mercato in casa Inter. Nella giornata di ieri è spuntato anche un nuovo nome per l’attacco nerazzurro: si tratta di Islam Slimani, di proprietà del Leicester e in prestito da inizio stagione al Monaco. In Ligue1 l’attaccante algerino ha messo a segno sette gol e sette assist attirando così gli interessi delle big d’Europa, tra cui quello del club italiano.

Calciomercato Inter, blitz del Manchester United per Slimani

Ma non solo. Come svelato dal tabloid britannico Daily Star il Manchester United starebbe al lavoro per provare a chiudere in prestito il giocatore prima della fine della sessione invernale di calciomercato. L’Inter si è tirata indietro visto che terminerà così il mercato di gennaio con Esposito che sarà la quarta punta.

L’idea per arrivare al centravanti algerino era nata nelle scorse ore visto che il giocatore è assistito dalla P&P Sport Management di Federico Pastorello. La società nerazzurra intrattiene ottimi rapporti con le numerose operazioni siglate negli ultimi mesi: da Lukaku a a quelle di Moses e Lazaro. Ancora poche ore, poi si conoscerà con certezza il futuro di Slimani, pronto a cambiare maglia a gennaio per continuare a brillare proprio come ha fatto in Ligue1.

S.I.