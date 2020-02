Calciomercato Inter, Sanchez ai saluti | Erede dalla Serie A

A giugno terminerà il prestito di Alexis Sanchez con l’Inter. I nerazzurri studiano già il colpo in entrata per sostituire il cileno: può arrivare dalla Serie A

Dopo un mercato di gennaio movimentato in avanti, l’Inter ha deciso di non cambiare nulla e proseguire con gli attaccanti già presenti in rosa. I nerazzurri hanno preferito bloccare le varie trattative per dare fiducia ai giocatori attuali, per poi concentrarsi sul reparto avanzato con più calma in estate. A giugno sono previste novità in attacco, dove quasi certamente saluterà Sanchez e tornerà Manchester United dopo il prestito. Il tecnico dei Red Devils ha già annunciato che il cileno l’anno prossimo giocherà in Premier League, per cui ci saranno delle operazioni in entrata dell’Inter per rimpiazzarlo.

La dirigenza sta valutando diversi profili di esperienza e sta monitorando anche i giocatori che stanno facendo bene in Serie A. Nel campionato italiano attuale ci sono diversi attaccanti prolifici che stanno impressionando, ma uno che potrebbe partire senza troppe pretese è Joao Pedro del Cagliari.

Inter, Sanchez via. Joao Pedro è l’alternativa

Attaccante brasiliano classe 1992, Joao Pedro sta disputando la miglior stagione della sua carriera. Siamo solo agli inizi di febbraio ma sono già 14 i gol realizzati in campionato, non era mai arrivato a questa cifra in passato. Il suo record precedente era di 13 reti, ma realizzate tutte in Serie B quattro anni fa. Il buon rendimento del Cagliari, ha aiutato anche Joao Pedro che riesce ad esprimersi meglio dimostrando tutto il suo valore.

Le sue ottime prestazioni hanno attirato anche l’attenzione del PSG, ma ora è l’Inter che punta forte sul brasiliano per la prossima estate. Con Sanchez in uscita, il calciatore del Cagliari sarebbe l’ideale in un contesto come quello della squadra allenata da Antonio Conte.

M.P.