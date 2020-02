L’Inter e Marotta ci avrebbero provato per il forte centrocampista che però avrebbe trovato l’opposizione della società che non ha voluto cederlo.

L’Inter ci avrebbe provato per il forte centrocampista che però avrebbe trovato l’opposizione della società che non ha voluto cederlo. Il dirigente sportivo dei nerazzurri, Marotta, sarebbe quindi stato molto vicino al top player che non ha potuto spostarsi e di conseguenza si punta a riaprire i giochi nella sessione estiva del mercato, che potrebbe regalare al club meneghino un autentico gioiello per la zona mediana del campo.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, sacrificio Sensi per bruciare la Juve | Marotta pianifica l’assalto

Leggi anche —> Calciomercato, Inter e Milan sorpassate | Doppio assalto estero

Calciomercato Inter, il gran colpo mancato

I nerazzurri infatti avrebbero lavorato per portare un forte centrocampista oltre che Eriksen, ma il tutto sarebbe sfumato perché la società proprietaria del cartellino si è opposta al suo addio. Una decisione che naturalmente era già stata prospettata dalla società interista che in futuro potrebbe tornare su di lui, con Marotta che non si è ancora arresto all’idea di non averlo in rosa. Insomma, un nome da far drizzare le orecchie a tutti i tifosi che potrebbero ricevere una lieta sorpresa la prossima estate. Ecco quindi di chi stiamo parlando per la squadra allenata da Conte.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Sanchez ai saluti | Erede dalla Serie A

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Inter, il Chelsea pronto allo ‘scippo’

Calciomercato Inter, Marotta lo ha puntato

Leggi anche —> Inter, Conte perde i pezzi: big KO | Derby a rischio

Leggi anche —> Calciomercato Inter, niente Giroud | Arriva un Top player

La squadra milanese si sarebbe informata in merito a Luis Alberto, secondo quanto riporta infatti da Il Messaggero, Marotta avrebbe chiesto del forte spagnolo finito nel mirino di numerose big negli ultimi due anni. Difficile però portare a termine l’operazione conoscendo le richieste di Lotito che lo lascerà partire solo per una cifra monstre e sicuramente non avrebbe fatto passi indietro nel mercato invernale, soprattutto conoscendo le ambizioni di un club che punta alla Champions League.

Leggi anche —> Calciomercato, affare Giroud | Duro attacco all’Inter!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, retroscena Marotta | Doppio no in extremis

Leggi anche —> Calciomercato, tentativo last minute per il bomber | L’Inter trema!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, ultimo colpo low cost | Nomi clamorosi!

G.S.