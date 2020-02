Juventus, comunicato UFFICIALE | “E’ una Fake News”

Tutto falso. La squadra sudafricana dei Mamelodi Sundowns ha voluto specificare con un comunicato ufficiale che la notizia circolata nelle ultime ore è una fake news: “È venuto alla nostra attenzione che sono circolate diverse storie, sostenendo che i Mamelodi Sundowns porteranno squadre internazionali come l’FC Barcelona e la Juventus, tra le altre, in Sudafrica. Vorremmo confutare queste storie in quanto non vi è alcuna verità”. Poi si legge: “Crediamo che queste storie siano state pubblicate per suscitare scalpore. Quest’anno festeggiamo il nostro 50 ° compleanno: tutti gli annunci verranno rilasciati nelle prossime settimane e saranno comunicati sulle nostre pagine ufficiali”.

Juventus, gli obiettivi di Sarri

Tutte le forze della squadra bianconera sono concentrate sul campo per cercare di lottare sui tre fronti. La Juventus proverà anche a trionfare in campo europeo con Sarri che sta portando avanti la sua metodologia di lavoro per ambire ad un trofeo internazionale che manca da troppo tempo in casa bianconera. Poi si penserà alla prossima stagione con i dirigenti già al lavoro per programmare il ritiro estivo. Un’organizzazione moderna ed efficiente in grado di fare la differenza anche per questioni extra-calcistiche. Ora Cristiano Ronaldo e compagni sono affamati di vittorie per cercare di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. La Champions resta davvero un sogno: negli ultimi anni sono arrivate due finali perse, ora la voglia è davvero tanta.

S.I.