Calciomercato Juventus e Inter, il Chelsea pronto allo ‘scippo’

Inter e Juventus sono state vicine al forte attaccante che potrebbe però firmare con il Chelsea nella prossima sessione del mercato. La squadra inglese sarebbe infatti pronta a fiondarsi sul giocatore che va in scadenza di contratto e di conseguenza e maggiormente appetibile per un investimento low cost che garantisce comunque un calciatore di qualità per il reparto avanzato. Quest’ultimo infatti porta un notevole numero di assist e gol che gli permettono di essere ancora decisivo nonostante l’età avanzata. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus e Inter, colpo pronto a saltare

I bianconeri si sono inseriti in questa lotta solo negli ultimi giorni siccome in tutta la sessione invernale del mercato non hanno mai avanzato l’ipotesi di poter trattare l’attaccante. Ora però tutto cambia in vista dell’estate, con la presenza in panchina di Sarri che cambia gli scenari e permette di poter pensare al nuovo acquisto. Secondo quanto riportato infatti da Rai Sport, e più nello specifico, dal giornalista Ciro Venerato a Calcio Napoli 24 tv, il calciatore in questione sarebbe indeciso sul proprio futuro, ma allo stesso tempo starebbe valutando ogni ipotesi avanzata.

Calciomercato Juventus e Inter, il Chelsea punta allo scippo

Mertens sarebbe l’indiziato a poter firmare con Inter o Juventus in Italia, o seguendo l’ipotesi estera, per il Chelsea. In particolar modo secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport, l’attaccante starebbe valutando l’ipotesi italiana ed in particolare la Juventus perché c’è il suo vecchio tecnico Sarri. Mentre l’Inter non gli dispiacerebbe, ma dovrebbe trovare l’accordo. L’Inghilterra infine è una delle opzioni da non sottovalutare, con la possibilità di andarsi a confrontare con un campionato del tutto nuovo e dalle caratteristiche diverse rispetto alla Serie A.

