Calciomercato, affare Giroud | Duro attacco all’Inter!

Il modo in cui l’Inter ha bloccato la trattativa per Giroud ha fatto scatenare la rabbia del Chelsea. La società inglese: “Atteggiamento irrispettoso”

Dopo tante settimane di trattative, l’Inter ha abbandonato la pista riguardante Giroud e ha deciso di continuare la stagione con gli elementi già presenti in rosa. Il calciatore francese non era più soddisfatto della sua situazione con il Chelsea ed era in attesa di offerte importanti per lasciare l’Inghilterra. Tra la Lazio, l’Inter e diversi club esteri alla fine non l’ha spuntata nessuna squadra e il campione del mondo 2018 è rimasto a Londra. I nerazzurri avevano anche contattato Giroud attraverso Antonio Conte e le parti sembravano in accordo. Dopo gli arrivi di Ashley Young e Christian Eriksen, però, la società di Milano ha fermato le trattative con il Chelsea per una questione economica. A una settimana dal termine del mercato, dunque, è saltato tutto.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Verona, annuncio di Pioli | Tripla esclusione

Calciomercato Inter, il Chelsea non ci sta: “Atteggiamento irrispettoso per Giroud”

Il cambio di idea dell’Inter ha creato delle difficoltà al Chelsea e a Giroud stesso. Il club non era più pronto alla sua cessione e prima di venderlo avrebbe dovuto acquistare un attaccante, mossa difficile da attuare in poche ore. Per questo si sono arenate trattative importanti come quella con la Lazio. Anche il calciatore si è trovato spiazzato e non è riuscito a trovare la destinazione giusta nei giorni rimasti. I Blues hanno fatto un tentativo di scambio con il Napoli per Mertens ma la risposta è stata negativa. Come riporta ‘RMC Sport’, fonti interne al Chelsea dicono che la società ha ritenuto “irrispettoso l’atteggiamento dell’Inter nei confronti di Olivier Giroud, il quale contrariamente ai nerazzurri ha avuto un comportamento esemplare”. Il giocatore, una volta presa la parola, aveva dato priorità ai nerazzurri e non aveva intenzione di prendere in considerazione altre destinazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, all-in Paratici | 250 milioni per il Top player

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud riparte per rilanciarsi nella seconda metà di stagione

Passata la delusione per le trattative non andate in porto, Giroud si è già messo al lavoro per ripartire nel migliore dei modi e rendere importante la sua seconda metà di stagione. Fin qui ha giocato poco con il Chelsea ed è per questo che era finito sul mercato, ma solitamente lui dà il meglio di sé in questo periodo e a sorpresa può diventare l’arma in più dei Blues.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, retroscena Marotta | Doppio no in extremis

Calciomercato Juventus, retroscena Rakitic | I motivi del mancato arrivo

M.P.