Highlights Serie A, video Bologna-Brescia: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Bologna-Brescia: gol, tabellino e azioni della 22a giornata di Serie A. Sfida da non fallire al Dall’Ara per entrambi i club.

Highlights video Bologna-Brescia: gol, tabellino e azioni della 22a giornata di Serie A. Sfida da non fallire al Dall’Ara per entrambi i club. In particolar modo per le Rondinelle che stazionano all’ultimo posto in graduatoria e devono dare una scossa alla classifica se non vogliono tornare in Serie B. Di conseguenza si prospetta un match dalle mille emozioni, pronto a riservare sorprese davanti al pubblico emiliano.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Brescia-Milan 0-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Spal-Bologna 1-3: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Serie A, Tabellino Bologna-Brescia

Alla conclusione della gara saranno disponibili i tabellini e le pagelle, quest’ultime gentilmente concesse da calciomercato.it. Restate quindi in nostra compagnia.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Bologna-Verona 1-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Brescia-Cagliari 2-2: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Video, Highlights Bologna-Brescia

Alla conclusione della partita saranno messi a disposizione degli utenti gli highlights della partita dello stadio Dall’Ara.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Sampdoria-Brescia 5-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Torino-Bologna 1-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

G.S.